Rusya’nın ‘süper-silahı’ ifşa oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Bölgede, silah uzmanları tarafından endişeyle karşılanan Rus 'süper silahı' olan Poseidon 2M39 torpidosunun testlerinin gerçekleştiğini aktaran CNN, nükleer reaktörden güç alan torpidonun ölümcül etkilerini de gündeme taşıdı. Rus uzmanlar tarafından geliştirilen nükleer torpidonun, deniz tabanında tıpkı ABD'ninki gibi gizlice ilerlemek için tasarlandığı belirtildi.