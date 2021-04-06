Rusya’nın ‘süper-silahı’ ifşa oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teknoloji üssü olarak gündem maddeleri arasında olduğu bilinen Arktik bölgesi, geçtiğimiz mart ayında Rusya'nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarda öne çıkmıştı.
RUSYA KUTUPLARDAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
Mart ayında Rus Donanması'nda nükleer enerjiyle çalışan 3 denizaltı, tarihinde ilk kez buzun altından 300 metre yarıçapında bir alan içinde eş zamanlı olarak su yüzüne çıkmış, ileri teknolojiye sahip denizaltları, Rusya'nın diğer alanlarda da çalışmalar sürdürdüğü söylentilerini beraberinde getirmişti.
Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kutbu bölgesinde attığı diğer adımlar, uydulara yakalandı.
ABD'li uzay teknolojisi şirketi Maxar tarafından CNN'e servis edilen uydu görüntüleri, Rus ordusunun Arktik bölgede bulunan gizli askeri üsleri ve test merkezlerini ortaya çıkardı.
CNN'de Nick Paton Walsh imzasıyla yayınlanan habere göre, Rusya'nın kritik bir bölge olması nedeniyle varlığının sık sık eleştiriye maruz kaldığı Arktik bölgedeki askeri varlığını, yıllar içinde ciddi biçimde artırdığı belirlendi.
Rusya'nın bölgede bulunan askeri üslere eklemeler yaptığı ortaya çıktı. Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda "benzeri görülmemiş bir askeri güç" topladığını belirten CNN, gizli bir bölgede test edilen ileri teknoloji silahlara da dikkat çekti.
Bölgede, silah uzmanları tarafından endişeyle karşılanan Rus 'süper silahı' olan Poseidon 2M39 torpidosunun testlerinin gerçekleştiğini aktaran CNN, nükleer reaktörden güç alan torpidonun ölümcül etkilerini de gündeme taşıdı. Rus uzmanlar tarafından geliştirilen nükleer torpidonun, deniz tabanında tıpkı ABD'ninki gibi gizlice ilerlemek için tasarlandığı belirtildi.
Çok gizli "süper-silah"ın, hedef aldığı kıyı şeritlerini onlarca yıl yaşanmaz hale getirecek radyoaktif dalgalara neden olan birkaç megatonluk bir savaş başlığı gönderebileceğini belirten CNN, Rusya'nın faaliyetlerinin endişe verici yanını gözler önüne serdi.
Uzmanların, bir süredir hakkında söylentiler bulunan "süper-silah"ın gerçekliğini kesin olduğunu belirtirten analizde, Poseidon 2M39'un yeni tür nükleer caydırıcı silahların bir parçası olarak değerlendirildiği bilgisi de yer aldı.
Rusya'nın test merkezlerinin deşifre olmasının ardından açıklamalarda bulunan ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın bölgedeki varlığının dünya güçlerine açık bir askeri meydan okuma olduğunu söyledi.
Putin hükümetinin Soğuk Savaş üslerini yeniden yerleştirdiğini ve Kola Yarımadası'nda yeni tesisler inşa ettiklerini belirten yetkili, Rusya'nın bu girişimlerinin ABD ve müttefikleri için ciddi etkileri olduğunu da ekledi.
Kuzey Kutbu, çevresindeki buzulların küresel ısınma nedeniyle azalmaya başlamasıyla beraber başta Rusya olmak üzere ABD, Danimarka, Kanada, Norveç'in radarına girmişti.