SON DAKİKA: Rusya'dan tehdit gibi açıklama! NATO da devreye girdi! Donbass'ta kriz büyüyor...

Ukrayna ile Rusya arasında savaşa doğru adım adım ilerleyen Donbass krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Başbakanı, NATO'nun tek kurtuluş yolu olduğunu ifade ederken, Rusya'dan yanıt gecikmedi. Öte yandan NATO da bir açıklama ile devreye girdi. İşte Donbass'taki gerilim üçgeninde yaşananlar...
KREMLİN'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi.
Peskov, gazetecilerin Ukrayna'nın NATO'ya girme isteği ve Donbas'taki durum ile ilgili sorularını cevaplandırdı.
"KRİZİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR"
Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ülkedeki iç krizi çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Peskov, "Bizim açımızdan bu, durumu daha da kötüleştirecektir. Çünkü NATO'ya girmekten söz ederken hiçbir şekilde halkın görüşleri göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.
Peskov, Donbas'ta yaşananlar sorulduğunda buradaki halk için NATO üyeliğinin kabul edilemez olduğunun görüleceğini savundu.
Kiev yönetiminin "agresiflikten uzaklaşma" ve "sakinleşme" niyetinin olmadığını öne süren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'daki durumla ilgili olarak endişelerini detaylı şekilde dile getirdiğini, diğer başkentlere de bu durumun aktarıldığını ifade etti.
"İLAVE EDECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"
Peskov, hiçbir şeyin, Ukrayna ordusunun kendi halkına karşı silahlı eylem başlatmasını kışkırtmayacağını umduğunu dile getirdi.
Washington'un Moskova'dan Rusya'daki askeri hareketlilik ile ilgili açıklama beklemesini değerlendiren Peskov, "Biz buna daha önce tepki verdik. Bu konuda yaptığımız açıklamaya ilave edeceğimiz bir şey yok." diye konuştu.
"NATO TEK YOL"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'da ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol." ifadesini kullanmıştı.
NATO CEPHESİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek İttifak'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.
Stoltenberg sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"
Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleriyle ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.
Ukrayna ordusu, mart sonunda Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını duyurmuştu.
Kremlin ise Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.