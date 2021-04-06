Suudi Arabistan'dan son dakika umre kararı: Ramazan'dan itibaren başlıyor

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlara bir yenisi eklendi. Yapılan resmi açıklamada Ramazan'dan itibaren sadece aşılanmış ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilere umre izni verileceği bildirildi.
Hacdan farklı olarak umre ziyareti farz değil ve yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi: Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler...
Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.
TERAVİH NAMAZINDA İTİKAF YAPILMAYACAK
Bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağı, itikaf yapılmayacağı açıklandı.
Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Yerel medya, salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı.
SUUDİ ARABİSTAN'DA SON DURUM
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı kullanılan aşı türüne dair ise bilgi vermedi.
Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 697'ye, vaka sayısı da 392 bin 682'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 379 bin 816'ya ulaştı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ,17 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının Alman-Amerikan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile başladığını duyurmuştu.
Öte yandan, Kabe'deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi. Ayrıca, namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engellilerin de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları bildirildi.