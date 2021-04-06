Suudi Arabistan'dan son dakika umre kararı: Ramazan'dan itibaren başlıyor

SUUDİ ARABİSTAN'DA SON DURUM

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı kullanılan aşı türüne dair ise bilgi vermedi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 697'ye, vaka sayısı da 392 bin 682'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 379 bin 816'ya ulaştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ,17 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının Alman-Amerikan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile başladığını duyurmuştu.

Öte yandan, Kabe'deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi. Ayrıca, namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engellilerin de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları bildirildi.