Türk SİHA’ları gündemden düşmüyor! Bloomberg’den övgü dolu sözler

Baykar şirketinin TB2 insansız uçakları, her ikisi de Türk müttefiki olan Trablus ve Bakü'deki hükümetler tarafından yıkıcı etkiyle kullanıldı" denildi. Haberde, Türkiye'nin SİHA'larının olduğunu ifade ederek, "Baykar şirketinin TB2 SİHA'ları Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirdi" ifadelerine de yer verildi.

HAFTER'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru hükümet olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'den alarak envanterine eklediği SİHA'larla, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı üstünlük sağlamıştı. Trablus'u kuşatan Hafter güçleri, Türk SİHA'larının yardımıyla ülkenin güneyine ve doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı.