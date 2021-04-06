YPG/PKK 1.500 sivili zorla evinden çıkardı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Haseke kent merkezinde yaklaşık 1500 sivilin yaşadığı konutları boşaltarak el koydu. Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK bölgedeki sözde karargahlarının yer aldığı Spor Kompleksi Bölgesi'ndeki terör faaliyetlerini gizlemek amacıyla bölgeyi sivillerden arındırıyor. ABD güçlerinden bu yönde talimat alan teröristler, güvenlik nedenlerini öne sürerek sivillere ait 15 binaya el koydu. Söz konusu konutlar, ABD güçleri ve YPG/ PKK'nın kullandığı binaların yakınında bulunuyor. Evlerini terk etmek istemeyen sivilleri ateş açarak korkutan terör örgütü, tazminat sözüne rağmen mağdur ettiği ev sahiplerine de herhangi bir ödeme yapmıyor.