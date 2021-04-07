2036’ya kadar görevde kalabilecek

Rusya'da geçen yıl referandumda onaylanan anayasa değişiklikleri kapsamındaki yasa, 20 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iki dönem daha seçilme olanağı tanıyor. Mevcut görev süresi 2024'te sona erecek olan Putin, böylece 2036'ya kadar koltuğunu koruyabilecek. 68 yaşındaki Putin mevcut yasalara göre altı yıllık görev süresinin dolduğu 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı. Putin görev süresini uzatmanın, kurmaylarının "onun yerine muhtemel halef aramakla uğraşmak" yerine kendi işlerine odaklanmalarını sağlayacağını söylüyor.