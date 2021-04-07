Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 2036’ya kadar görevde kalabilecek
Giriş Tarihi: 7.4.2021

2036’ya kadar görevde kalabilecek

2036’ya kadar görevde kalabilecek
Rusya'da geçen yıl referandumda onaylanan anayasa değişiklikleri kapsamındaki yasa, 20 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iki dönem daha seçilme olanağı tanıyor. Mevcut görev süresi 2024'te sona erecek olan Putin, böylece 2036'ya kadar koltuğunu koruyabilecek. 68 yaşındaki Putin mevcut yasalara göre altı yıllık görev süresinin dolduğu 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı. Putin görev süresini uzatmanın, kurmaylarının "onun yerine muhtemel halef aramakla uğraşmak" yerine kendi işlerine odaklanmalarını sağlayacağını söylüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
2036’ya kadar görevde kalabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA