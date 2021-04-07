AB ile 'üst düzey' zirve! Gümrük Birliği, vizesiz seyahat... 'Umut veren başlangıç...'

AB ile Türkiye arasında gergin geçen uzun sürenin ardından diplomasi girişimleri sonuç verdi. Karşılıklı adımlar, 'üst düzey' zirve ile sonuçlandı. Dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüştü. Masada Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, göç meselesi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu ile AB ülkelerine vizesiz seyahat konuları vardı. Kritik zirve sonrası Michel ve Leyen'den olumlu açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, 'Tam üyelik' vurgusu ile gelişen ilişkileri değerlendirdi.

Külliye'de yeni dönemi başlatan 'üst düzey' zirveyi sabah.com.tr için değerlendiren SETA Brüksel Koordinatörü Prof.Dr. Talha Köse, "Umut veren bir başlangıç" yorumunda bulundu. Köse, Türkiye'nin iki temel konusunun olduğunu vurguladı, AB'nin tutumuna göre ilişkilerde iniş-çıkış hareketlerinin olabileceğini belirtti. Köse, Leyen'in Gümrük Birliği ile ilgili, 'Kamu-Özel' vurgusuna da değerlendirdi. İşte 'üst düzey' zirvenin şifreleri...