ABD First Lady’si Jill Biden’ın kıyafet tercihi olay yarattı

Deri mini eteği ve sıra dışı çoraplarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Jill Biden, ABD'li sosyal medya kullanıcıları tarafından bu tarz için çok yaşlı olması nedeniyle eleştirildi. 43 yıllık İngilizce profesörü olan Jill Biden, kıyafet tercihiyle Madonna'nın büyükannesine benzetildi.