ABD First Lady’si Jill Biden’ın kıyafet tercihi olay yarattı

ABD First Lady'si Jill Biden, geçtiğimiz akşam kameralara yakalana görüntülerinin ardından ülke gündemine oturdu. 78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi, 69 yaşındaki Jill Biden, Kaliforniya dönüşü Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.
"MADONNA'NIN BÜYÜKANNESİ"
Kendisini taşıyan Air Force One'dan inerken muhabirlere yakalanan Jill Biden'ın kıyafetleri ise olay yarattı.
Siyah bir ceket, diz üstü siyah etek, aynı renk topuklu botlar ve desenli file çorap tercih eden First Lady,Twitter'da gündem oldu.
Deri mini eteği ve sıra dışı çoraplarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Jill Biden, ABD'li sosyal medya kullanıcıları tarafından bu tarz için çok yaşlı olması nedeniyle eleştirildi. 43 yıllık İngilizce profesörü olan Jill Biden, kıyafet tercihiyle Madonna'nın büyükannesine benzetildi.
SIK SIK RÜKÜŞ BULUNUYOR
Bir Twitter kullanıcısının yaptığı bu benzetme, sosyal medyanın gündemine oturdu. "Biden, ek 29,99 dolar karşılığında Cadılar Bayramı kostümünü isteğe bağlı süpürge ile süsleyebilir" gibi yorumlarla da eleştirilen First Lady, daha önce de kıyafet tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.
Geçen ay Beyaz Saray'ın bahçesinde görüntülenen Jill Biden, korsan desenli ayakkabılarıyla ilgi odağı olmuştu.