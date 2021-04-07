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Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:55 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:15

’de fast food zincirinde iğrenç görüntüler! Yenmiş burgerleri müşterilere verdiler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de fast food zincirinde iğrenç görüntüler! Yenmiş burgerleri müşterilere verdiler

Ünlü bir fast food zinciri, skandal görüntülere sahne oldu. Sosyal medya platformu ’ta bulunan hesabından yayınladığı videolarla büyük tepki çeken fast food zinciri çalışanı, çalışanların hamburgerleri hangi koşullar altında hazırladığını gözler önüne serdi. Müşterilere yenmiş burger ve sahte yumurta servis ettiğini gösteren çalışana tepki yağdı.

ABD'de ünlü bir fast food zincirinin çalışanı, TikTok hesabından yaptığı paylaşımın ardından ülkeyi ayağa kaldırdı.

YENMİŞ BURGERLER, SAHTE YUMURTALAR...

TikTok'ta 'mikky.d0' isimli hesabından bir video yayınlayan, dünyaca ünlü bir fast food zinciri çalışanı, müşterilere hangi koşullarda yemek servis edildiğini gözler önüne serdi.

Şubat ayında koymaya başladığı videolarla 3 milyondan fazla izlenen TikTok kullanıcısı, kendisinin ve diğer çalışanların sadece zevk için yaptığı iğrençlikleri dalga geçerek dünyaya gösterdi.

Yayınladığı videolarda, yarısı yenmiş hamburger köftelerini, başka müşterilere servis ederken peynirlerin altına nasıl gizlediğini gösteren fast food zinciri çalışanı, mutfağın işleyişinin her yerde böyle olduğunu iddia etti.

Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Müşterilerin siparişlerini, fazladan koydukları vıcık vıcık soslar, eskimiş turşular ve çeşitli et parçalarıyla bilinçli olarak sabote ettiğini gösteren çalışan, yazdığı açıklamalarda bu durumdan eğlendiğini de gösterdi.

Hamburgerlerin içine konulan yumurtaların, kare kare şeklinde gelen ve aslında yumurta olmayan yiyecek kalıntılarından oluştuğunu iddia ettiği videolar da, sosyal medyada viral oldu.

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ABD’de fast food zincirinde iğrenç görüntüler! Yenmiş burgerleri müşterilere verdiler
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