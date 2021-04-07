ABD’de fast food zincirinde iğrenç görüntüler! Yenmiş burgerleri müşterilere verdiler

Yayınladığı videolarda, yarısı yenmiş hamburger köftelerini, başka müşterilere servis ederken peynirlerin altına nasıl gizlediğini gösteren fast food zinciri çalışanı, mutfağın işleyişinin her yerde böyle olduğunu iddia etti.

Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Müşterilerin siparişlerini, fazladan koydukları vıcık vıcık soslar, eskimiş turşular ve çeşitli et parçalarıyla bilinçli olarak sabote ettiğini gösteren çalışan, yazdığı açıklamalarda bu durumdan eğlendiğini de gösterdi.

Hamburgerlerin içine konulan yumurtaların, kare kare şeklinde gelen ve aslında yumurta olmayan yiyecek kalıntılarından oluştuğunu iddia ettiği videolar da, sosyal medyada viral oldu.