ABD’de fast food zincirinde iğrenç görüntüler! Yenmiş burgerleri müşterilere verdiler

ABD'de ünlü bir fast food zincirinin çalışanı, TikTok hesabından yaptığı paylaşımın ardından ülkeyi ayağa kaldırdı.
YENMİŞ BURGERLER, SAHTE YUMURTALAR...
TikTok'ta 'mikky.d0' isimli hesabından bir video yayınlayan, dünyaca ünlü bir fast food zinciri çalışanı, müşterilere hangi koşullarda yemek servis edildiğini gözler önüne serdi.
Şubat ayında koymaya başladığı videolarla 3 milyondan fazla izlenen TikTok kullanıcısı, kendisinin ve diğer çalışanların sadece zevk için yaptığı iğrençlikleri dalga geçerek dünyaya gösterdi.
Yayınladığı videolarda, yarısı yenmiş hamburger köftelerini, başka müşterilere servis ederken peynirlerin altına nasıl gizlediğini gösteren fast food zinciri çalışanı, mutfağın işleyişinin her yerde böyle olduğunu iddia etti.
Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video
Müşterilerin siparişlerini, fazladan koydukları vıcık vıcık soslar, eskimiş turşular ve çeşitli et parçalarıyla bilinçli olarak sabote ettiğini gösteren çalışan, yazdığı açıklamalarda bu durumdan eğlendiğini de gösterdi.
Hamburgerlerin içine konulan yumurtaların, kare kare şeklinde gelen ve aslında yumurta olmayan yiyecek kalıntılarından oluştuğunu iddia ettiği videolar da, sosyal medyada viral oldu.