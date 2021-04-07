ABD'de hapis cezasından kaçan karısı için ‘öldü’ dedi, böyle yakalandı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir çift, oldukça ilgi uyandıran bir dolandırıcılık olayına imza attı. Ülke basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz haziran ayında Rodney Wheeler isimli bir adam, eşi Julie Wheeler için yardım çağrısında bulundu.

EKİPLER GÜNLERCE KAYIP KADINI ARADI

31 Mayıs 2020 tarihinde acil durum hattı 911'i arayan Rodney, eşi Julie'nin Appalachian Dağları eteğindeki New River Gorge bölgesinde yer alan bir uçurumdan aşağı düştüğünü söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Gezmek için bölgeye geldiklerini, ancak eşinin kaybolan küpesini aramak için yürüdüğü sırada uçurumdan aşağı yuvarlandığını söyleyen Rodney, ekipleri alarma geçirdi.