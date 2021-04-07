ABD'de hapis cezasından kaçan karısı için ‘öldü’ dedi, böyle yakalandı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir çift, oldukça ilgi uyandıran bir dolandırıcılık olayına imza attı. Ülke basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz haziran ayında Rodney Wheeler isimli bir adam, eşi Julie Wheeler için yardım çağrısında bulundu.
EKİPLER GÜNLERCE KAYIP KADINI ARADI
31 Mayıs 2020 tarihinde acil durum hattı 911'i arayan Rodney, eşi Julie'nin Appalachian Dağları eteğindeki New River Gorge bölgesinde yer alan bir uçurumdan aşağı düştüğünü söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Gezmek için bölgeye geldiklerini, ancak eşinin kaybolan küpesini aramak için yürüdüğü sırada uçurumdan aşağı yuvarlandığını söyleyen Rodney, ekipleri alarma geçirdi.
Yüzlerce görevlinin yer aldığı arama-kurtama çalışmaları sonucunda ekipler, Julie'ye ait olan cep telefonu ve ayakkabıları buldu. 'Acılı' koca Rodney, günler boyu süren arama çalışmaları sırasında sosyal medya hesaplarından karısının kayboluşu ile ilgili duygusal paylaşımlar yaptı. Arama çalışmalarının sonucunda kadının cesedi ulaşamayan ekipler, durumdan şüphelendi.
Bunun ardından polis ekipleri, çiftin evine baskın gerçekleştirildi. Baskın sırasında yaşanan olaysa, ekipleri şoka uğrattı. Öldüğü düşünülen Julie, yatak odasındaki dolapta saklanırken bulundu.
HAPİS CEZASINDAN KURTULMASI İÇİN PLANLADI
Çiftin tezgah kurduğunu anlayan polis, kısa bir araştırmanın ardından gerçeğe ulaştı. Buna göre Julie Wheeler'ın, faturada sahtecilik suçundan 3 yıl 8 aylık bir hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Karısının hapse girmesini önlemek isteyen Rodney ise, Julie'nin öldüğü yalanını uydurdu.
Yaşanan skandalın ardından gözaltına alınan çift, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla karşılaştı. Charleston Federal Mahkemesi'nde yargılana çifte ilişkin kararsa bugün açıklandı. Karara göre Rodney Wheeler, resmi yetkililere yalan söylediği için 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Julie'nin daha önceden çarptırıldığı 3 yıl 8 aylık cezayı da çekeceğini belirten mahkeme, bunlara ek olarak Julie'nin 289 bin dolar ceza ödemesine hükmetti.