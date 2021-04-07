Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı
Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:05

'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

İHA
ABD'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Hava Kuvvetleri, California'daki hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

ABD'nin yeni hipersonik füze programı sekteye uğradı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan'da California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nde gerçekleştirilen hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısız olduğu bildirildi. AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı ile yapılan testte B-52H Stratofortress bombardıman uçağının ateşleyici aracını fırlatmaya çalıştığında test füzesinin serisini tamamlayamadığı aktarıldı.
ABD medyasında testin başarısızlıkla sonuçlanması, Çin ve Rusya ile gerilimin arttığı sırada hipersonik silahlar geliştirme yarışına giren ABD için "gerileme" olarak yorumlandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA