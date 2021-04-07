Alman basını yazdı: Türkiye’nin Otomobili, Tesla, Volkswagen'e meydan okuyor

"TESLA, VOLKSWAGEN VE DİĞER TÜM POTANSİYEL RAKİPLERE MEYDAN OKUYACAK"

Haberde, "Söz konusu elektrikli otomobil, Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacak." denildi.

TOGG'un fabrikasının yapım aşamasında olduğuna yer verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Üreticinin adı TOGG ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş. 27 yıl boyunca Bosch Grubu'ndaki kariyer basamaklarını tırmanarak Bosch'un elektrikli araçlar bölümünde başkan yardımcısı oldu. Şimdi otomotiv mühendisliğinde devrim yaratmak istiyor. Bu girişim bundan daha iddialı olamazdı. Zira fiilen bakıldığında bu şirket sıfırdan başlayıp yıl bazında 175 bin aracı piyasaya sürecek."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının TOGG'un planlarını etkilemediğine işaret edilen haberde, "Henüz üretim tesisleri inşa aşamasında. Fakat salgın dönemi bile Karakaş'ı korkutmuyor. Karakaş, Bilişim Vadisi'ndeki şirket merkezinde 2022'nin sonunda, son çeyrekte, ilk seri üretim araçlar bantlardan çıkacak diyor." denildi.

AKILLI BİR CİHAZ

Haberde, TOGG'un üretimi için "otomobil" kelimesi yerine, "akıllı bir cihaz" demeyi tercih ettiğine vurgu yapıldı.

FAZ'ın haberinde, Karakaş'ın ofisine ilişkin bilgilere de yer verilerek, "Patronun kendisi, mavi bir yelek ve göğsünün sağ üst kısmında isminin yazdığı iş üniforması giyerek herkese iyi bir örnek oluşturuyor…. Karakaş'ın yüksek masanın arkasındaki ofis duvarları, notlar, çizelgeler, grafikler ve post-it notlarla dolu yazı tahtaları ile asılı." bilgisi aktarıldı.

Haberde, TOGG'un insanların gelecekte hareketliliği nasıl hayal ettiğine dair anketler gerçekleştirdiği ve bu fikirlerden yola çıkarak TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında "meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin" protokol imzalandığı da anlatıldı.

TOGG'un iştiraklerinin Türk ekonomisinin büyük oyuncuları olduklarına vurgu yapılarak, "TOGG'un sahipleri, Türkiye ekonomisinin önde gelenleri. hükümet de TOGG'u destekliyor. Basında çıkan haberlere göre hükümet 30 bin araç satın alacağı konusunda kesin bir taahhütte bulundu. TOGG gibi büyük yatırımcılar için avantajlar da söz konusu. Örneğin vergi indirimleri." denildi.