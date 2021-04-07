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Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:48

Bakan Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

DHA
Bakan Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı , Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde D-8 Teşkilatı'nın 10'uncu zirve toplantısı kapsamında düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı.

TURİZM ALANINDAKİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını Bangladeş'e devrettik. Başarılar diliyoruz. D-8'in büyük ekonomik potansiyelini hayata geçirme gayretlerimizi sürdüreceğiz. Turizm alanındaki iyi uygulama örneklerimizi D-8 üyeleriyle paylaşacağız" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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