Başkanlık Trump’a yaramadı! Eski ABD başkanının serveti eridi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevini Joe Biden'a bırakmasının ardından Florida'da sahibi olduğu Mar-a-Lago tesisindeki konutuna çekilmişti. Sık sık yeniden siyasete döneceği sinyalini veren Trump, 2024 yılında bir kez daha başkanlık için aday olacağını söylemişti.
BAŞKANLIK YARAMADI
ABD başkanlığında geçirdiği 4 sene boyunca iş dünyasındaki faaliyetine ara veren Trump'ı üzen bir haber, ABD'li iş dünyası dergisi Forbes'tan geldi.
Forbes, Trump'ın 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını bildirdi.
Her yıl milyarderler listesi yayınlayan Forbes, eski ABD başkanının milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştüğünü belirtti.
Dergiye göre Trump, yaklaşık 2.4 milyar dolarlık serveti ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında 1299'uncu sırada yer aldı. Geçtiğimiz sene 1001. sırada bulunduğuna dikkat çeken Trump'ın, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.
Forbes'ın kayıtlarına göre eski ABD başkanı, 2017'de göreve başladığında toplam serveti 3.5 milyar dolar civarındaydı.