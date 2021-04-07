Başkanlık Trump’a yaramadı! Eski ABD başkanının serveti eridi

Her yıl milyarderler listesi yayınlayan Forbes, eski ABD başkanının milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştüğünü belirtti.

Dergiye göre Trump, yaklaşık 2.4 milyar dolarlık serveti ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında 1299'uncu sırada yer aldı. Geçtiğimiz sene 1001. sırada bulunduğuna dikkat çeken Trump'ın, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.