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Giriş Tarihi: 7.4.2021 08:55 Son Güncelleme: 7.4.2021 09:09

Yeni araştırma ortaya çıkardı! geçiren her 3 kişiden birinde görülüyor

AA
Yeni araştırma ortaya çıkardı! Covid-19 geçiren her 3 kişiden birinde görülüyor

Koronavirüsün etkileri üzerine yapılan bir araştırma çarpıcı bir sonucu ortaya çıkardı. dergisinde yayımlanan ve 'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmada 'a yakalanan her 3 kişiden birinde ya da rahatsızlık görüldüğü tespit edildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

HASTANEYE KALDIRILANLARDA NÖROLOJİK ETKİLER DAHA FAZLA

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu. Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

"İSKEMİK İNMESİ"

Kovid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

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Yeni araştırma ortaya çıkardı! Covid-19 geçiren her 3 kişiden birinde görülüyor
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