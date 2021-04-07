Yeni araştırma ortaya çıkardı! Covid-19 geçiren her 3 kişiden birinde görülüyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.