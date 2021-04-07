Danimarka’da işletmeler pasaportla açılıyor: Coronapas uygulamaya konuldu

Danimarka, dün bazı işletmelerin müşterilere yeniden açılmasını sağlayacak koronavirüs pasaportu programı başlattığını açıkladı. Yetkililer, programın isminin Coronapas olduğunu ve tüm yetişkin nüfusun aşılanması beklenen yaz sonuna kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

AŞI, ANTİKOR VEYA NEGATİF ŞARTLARI ARANIYOR

Coronapas programını dün başlatan Danimarka, Avrupa'da koronavirüs pasaportu kullanacak ilk ülke oldu. Yetkililer, zaruri olmayan işletmelerin açılması için uygulamanın başladığını ve aşılanma verilerine göre kademeli olarak diğer işletmeleri de kapsayacağını ifade etti. Coronapas'ı almak için kişilerin; 2 doz aşılanmış olmaları, 12 hafta önce koronavirüs geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde koronavirüs testinin negatif çıkmış olması gerektiği belirtildi.