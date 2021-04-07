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Giriş Tarihi: 7.4.2021 18:41 Son Güncelleme: 7.4.2021 18:41

, anlamı ne demek? Enosis politikası nedir?

Enosis nedir, anlamı ne demek? Enosis politikası nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile beraber tarihteki birçok olay, kişi ve terim de merak konusu oldu. Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik yaptığı sistematik katliamı anlatan dizide, Enosis terimi de geçti. Bunun ardından , ne demek ve planı ne anlama geliyor sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Enosis terimi ve planı hakkında bilgiler

Kıbrıs'ta Türk halkının Rumlar tarafından yaşadığı zulmü anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile yayınlandı. Dizide Kanlı Noel'e değinilirken EOKA terör örgütü ile beraber Enosis ifadesi de yer aldı. Bunun ardından Enosis nedir, ne demek ve Enosis planı ne anlama geliyor sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ENOSİS NEDİR?

Kelime anlamı ile "ilhak, birleşme" demek olan Enosis ilk Megali İdea haritasının çizildiği 1791 yılından beri gündemde olan bir konudur.

ENOSİS NE DEMEK?

"Enosis" terimi Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da kullanılmıştır. Genel anlamda terim, politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

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Enosis nedir, anlamı ne demek? Enosis politikası nedir?
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