İsrail ile ABD arasında 'İran' çatlağı: Anlaşma bizi bağlamaz

İsrail, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarının yeniden başlatılması kararına tepki göstermiş, söz konusu kararı "hayal kırıklığı" olarak değerlendirmişti. İki ülke arasında yeni bir kriz daha patlak verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'i bağlamayacağını ifade etti.

NÜKLEER ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİNİ ELE ALDI

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, Batı Kudüs'te Yahudi soykırımı (Holokost) olaylarının yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan ve ABD'nin dolaylı olarak katıldığı İran nükleer anlaşması görüşmelerini ele aldı.

Netanyahu, "Dünyadaki en iyi dostlarımıza (Amerikalılar) İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın bizi bağlamayacağını ve bu anlaşmanın nükleer silahlanmasının önünü açacağını söylüyorum." dedi.

"İRAN İLE YAPILACAK HERHANGİ BRİ ANLAŞMA İSRAİL'İ BAĞLAMAZ"

İran ile yapılacak herhangi bir anlaşma İsrail'i bağlamayacağını vurgulayan Netanyahu, "Bizi bağlayan tek bir şey var o da bizi yok etmeye çalışan düşmanın komplosunu engellemektir." ifadelerini kullandı.