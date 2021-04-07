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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:49 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:51

: 'ndan kararı! Yan etkiye ekleniyor...

Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca kararı! Yan etkiye ekleniyor...

'ndan (EMA) ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili açıklaması geldi. Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen “kan pıhtılaşmasının” eklenmesi gerektiğine karar verdi.

Son dakika haberi... Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili flaş bir karar aldı.

YAN ETKİYE EKLENİYOR

Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen "kan pıhtılaşmasının" eklenmesi gerektiğine karar verdi.

30 YAŞ ALTINDAKİ KİŞİLERE UYGULANMAMALI

Öte yandan, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca aşısının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmaması gerektiğini belirtti.

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Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca kararı! Yan etkiye ekleniyor...
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