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Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:05 Son Güncelleme: 7.4.2021 16:16

Son dakika | Rusya- krizi derinleşiyor! Rusya'dan bir açıklama daha: Buna Putin karar verecek!

AA
Son dakika | Rusya-Ukrayna krizi derinleşiyor! Rusya'dan bir açıklama daha: Buna Putin karar verecek!

Rusya ve arasında yaşanan krizinde tansiyon düşmüyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığını açıklamasının ardından kriz derinleşmişti. Edinilen son dakika habere göre; bölgede yaşanan gerilime ilişkin 'den bir açıklama daha geldi.

Son dakika haberler... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait kaç birliğin, ne zamana kadar kalacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Peskov, buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve askeri yönetimin karar vereceğini bildirdi.

"PUTİN UYGUN GÖRDÜĞÜ SÜRECE ORADA KALACAK"

Peskov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarında gereken ve uygun olan yerde bulunuyor ve başkomutanımız ve askeri yöneticilerimiz tarafından uygun görüldüğü sürece orada kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Rus birliklerin Ukrayna sınırından geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplamayan Peskov, birliklerin konuşlandırılması veya kaydırılması ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

"RUSYA KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİ"

Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmedi ve etmiyor, hiç kimse için tehdit oluşturmadığını temin ederiz." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA- RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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Son dakika | Rusya-Ukrayna krizi derinleşiyor! Rusya'dan bir açıklama daha: Buna Putin karar verecek!
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