Suriyeli aşiretlerden PKK/YPG’ye tepki

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi üçüncü büyük kongresini Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Advaniye Köyü'nde gerçekleştirdi. Kürt, Arap, Hıristiyan ve Ezidi toplumunun önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, terör örgütü PYD/YPG ve rejimin saldırılarını ele aldı. Toplantıya katılan aşiret liderleri, ABD desteğiyle bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorundan da duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Suriye rejiminin sivilleri hedef alan saldırılarını ağır bir dille kınadığı toplantıda, Suriye devriminin 10'uncu yılında bu cinayetlerin rejim tarafından işlenmeye devam edilmesine ve buna bir son verilmemesine tepki gösterildi.Toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde "Kongremizde Suriye'nin toprak birliğine ve milli bütünlüğüne vurgu yapılmış olup ayrılıkçı/bölücü teröre örgütlerinin ülkeyi bölünmeye götüren projelerine karşı tutum dillendirilmiştir" denildi.Deyrizor merkezli İran'ın bölgeyi Şiileştirme ve demografik yapıyı değiştirme projelerine karşı konuşmaların yapıldığı kongrede, "İran'ın Arap aşiretleri arasına nifak tohumları sokmaya ve bu aşiretlerin saflarını bölmeye yönelik girişimleri ağır biçimde kınanmıştır. Ayrıca mezhep temelli Şii milis gruplarının ve Suriye halkına düşman yabancı silahlı grupların ülkeyi hemen terk etmeleri talep edilmiştir" ifadelerini yer verildi. Açıklamada ayrıca "Kongrede hazır bulunan aşiret ve kabile temsilcileri ve diğer temsilciler PKK/PYD-YPG terör örgütünün özelde Barış Pınarı Bölgesi ve genelde özgürleştirilmiş bölgelerde sivil halkı hedef alan eylemlerine, bombalı araç eylemlerine, zorunlu göç ve zorunlu silah altına alma politikalarına karşı en şiddetli şekilde tepkilerini dile getirmişlerdir. Terör örgütünün Hıristiyanlara, Sincar'daki Ezidilerle ve diğer azınlıklara yönelik işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri de ağır şekilde kınanmıştır. Sincar'daki Ezidilerin durumunun terör örgütü tarafından dünya kamuoyunda istismar edildiğine dikkat çekilmiştir" denildi.