Tayland'da dev kertenkele markete girdi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün öğle saatlerinde markete giren Monitör cinsi kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

"TEHLİKELİ HAYVANLAR, ÖZELLİKLE DE KIZDIKLARINDA"

Müşterilerden Narimpa Tangsin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" ifadelerini kullandı.