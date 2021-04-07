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Giriş Tarihi: 8.4.2021 00:25 Son Güncelleme: 8.4.2021 00:26

'da dev markete girdi

İHA
Tayland'da dev kertenkele markete girdi

'ın başkenti Bangkok'ta bir markete giren dev , girdiği markette korku ve paniğe neden oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün öğle saatlerinde markete giren Monitör cinsi kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

"TEHLİKELİ HAYVANLAR, ÖZELLİKLE DE KIZDIKLARINDA"

Müşterilerden Narimpa Tangsin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞSIZ HAVALAR NEDENİYLE YİYECEK BULAMAMIŞ

Bazen zararlı bakteriler taşıyan ve tehdit edildiğinde agresif olabilen hafif zehirli bir ısırığa sahip olan Monitör kertenkelesinin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği tahmin ediliyor. Genellikle Tayland'da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde yaşayan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan ve kurbağaların yanı sıra insanların bıraktığı yiyecek artıklarıyla besleniyorlar.

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Tayland'da dev kertenkele markete girdi
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