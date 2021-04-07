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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Türk SİHA’larına övgü: Çatışmaların kaderini değiştirdi

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Bayraktar TB2 SİHA'ları dünya basınının gündeminden de düşmüyor. ABD merkezli ünlü ekonomi gazetesi Bloomberg'in haberinde Türkiye'de geliştirilen ve üretilen SİHA'ların Libya'daki ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların kaderini değiştirdiğini yazdı. Haberde, "Türk TB2 insansız hava araçları, Türkiye'deki evinden binlerce kilometre uzakta, Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirmeye yardımcı oldu" ifadelerine yer verildi.
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Türk SİHA’larına övgü: Çatışmaların kaderini değiştirdi
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