“Türkiye’ye bölgede büyük rol düşüyor”

Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora, Türkiye'nin bölgede yeni bir politika için ciddi bir girişimde bulunması gerektiğini söyledi. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) "Orta Doğu'nun değişen durumu, barış ve işbirliği öngörüleri" başlığıyla düzenlediği dijital panelde konuşan Sinyora, bölgedeki Arap ülkeleri ve İran arasındaki ilişkilerin yeni bir normale oturtulması için Türkiye'nin arabuluculuk rolüne işaret etti. Sinyora, "Bu çekişme herkesi yok edecek, hiçbir yere varmaz. Araplar İranlıları değiştiremez, aynı şekilde İranlılar da Arapları. Türkiye, İranlılarla konuşarak, yeni bir tutum almalarını sağlayacak arabuluculuğu üstlenmeli. Bence bu Erdoğan tarafından yapılması gereken bir girişim. Kendisinin liderliği, samimiyeti ve iyi niyetleri için büyük takdirim var. Siyasi kariyerini bu başarıyla taçlandırabilir" dedi.