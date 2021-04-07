Uçaktan atıldılar…ABD’de 2 yaşındaki bebeğe maske şoku!

Dünya genelinde etkisini devam ettiren koronavirüs pandemisi, seyahat kurallarını da tamamen değiştirdi. Başta maske zorunluluğu olmak üzere aşı ve test belgelerine dair kurallar da uygulanırken ABD'de gerçekleşen bir olay, kuralların uygulanmasındaki tartışmalı durumlara dikkat çekti.
YEMEK YİYEN ÇOCUĞA İZİN YOK
ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Florida eyaletinde gerçekleşti. Orlando'dan New York'a gitmek isteyen 2 çocuklu bir aile, Spirit Airlines'ın gerçekleştireceği uçuş için uçağa bindi.
Kalkış için bekleyen uçakta acıkan 2 yaşındaki çocuğuna yemek yediren hamile anneye uyarı, uçuş görevlisinden geldi. Seyahat kuralları nedeniyle tüm yolcuların istisnasız bir şekilde maske takması gerektiğini söyleyen görevli, hamile kadına çocuğunun maske takması konusunda uyarıda bulundu.
ABD'de tepki çeken olay! 2 yaşındaki çocuk maskesini çıkartınca, aile uçaktan indirildi | Video
Çocuklarının kronik hastalığının bulunduğunu ve yemek yemesi gerektiğini söyleyen Ari ve Avital Eisenberg çiftinin ricası, buna rağmen reddedildi.
FİRMA AİLEYİ SUÇLADI
7 aylık hamile olan kadını sert bir şekilde uyarmaya devam eden uçuş görevlisinin bu ısrarı, yolcular tarafından da tepkiyle karşılandı.
Çocuğunun yemek yemesi ve nefes alması gerektiğini söyleyen kadına itiraz eden görevli, 2 yaş ve üzerinde olan hiç kimsenin bu kurala karşı gelemeyeceğini söyleyerek 4 kişilik aileyi uçaktan attı.