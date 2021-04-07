Uçaktan atıldılar…ABD’de 2 yaşındaki bebeğe maske şoku!

Dünya genelinde etkisini devam ettiren koronavirüs pandemisi, seyahat kurallarını da tamamen değiştirdi. Başta maske zorunluluğu olmak üzere aşı ve test belgelerine dair kurallar da uygulanırken ABD'de gerçekleşen bir olay, kuralların uygulanmasındaki tartışmalı durumlara dikkat çekti.

YEMEK YİYEN ÇOCUĞA İZİN YOK

ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Florida eyaletinde gerçekleşti. Orlando'dan New York'a gitmek isteyen 2 çocuklu bir aile, Spirit Airlines'ın gerçekleştireceği uçuş için uçağa bindi.