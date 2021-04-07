Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Uçaktan atıldılar…ABD’de 2 yaşındaki bebeğe maske şoku!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:46

Uçaktan atıldılar…ABD’de 2 yaşındaki bebeğe maske şoku!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Uçaktan atıldılar…ABD’de 2 yaşındaki bebeğe maske şoku!

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta seyahat önlemleri uygulanırken, ABD basınına yansıyan bir olay, önlemlerin uygulanmasına yönelik tavırlar konusunda tartışmalara yol açtı. eyaletinin kentinden Nwe York’a gitmek için uçağa binen çocuklu aile, oldukça tepki çeken bir uygulamaya maruz kaldı. Uçakta yemek yediği için maske takmayan 2 yaşındaki çocuğun ailesi, seyahat önlemlerine uymadığı gerekçesiyle uçaktan atıldı.

Dünya genelinde etkisini devam ettiren koronavirüs pandemisi, seyahat kurallarını da tamamen değiştirdi. Başta maske zorunluluğu olmak üzere aşı ve test belgelerine dair kurallar da uygulanırken ABD'de gerçekleşen bir olay, kuralların uygulanmasındaki tartışmalı durumlara dikkat çekti.

YEMEK YİYEN ÇOCUĞA İZİN YOK

ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Florida eyaletinde gerçekleşti. Orlando'dan New York'a gitmek isteyen 2 çocuklu bir aile, Spirit Airlines'ın gerçekleştireceği uçuş için uçağa bindi.

Kalkış için bekleyen uçakta acıkan 2 yaşındaki çocuğuna yemek yediren hamile anneye uyarı, uçuş görevlisinden geldi. Seyahat kuralları nedeniyle tüm yolcuların istisnasız bir şekilde maske takması gerektiğini söyleyen görevli, hamile kadına çocuğunun maske takması konusunda uyarıda bulundu.

ABD'de tepki çeken olay! 2 yaşındaki çocuk maskesini çıkartınca, aile uçaktan indirildi | Video

Çocuklarının kronik hastalığının bulunduğunu ve yemek yemesi gerektiğini söyleyen Ari ve Avital Eisenberg çiftinin ricası, buna rağmen reddedildi.

FİRMA AİLEYİ SUÇLADI

7 aylık hamile olan kadını sert bir şekilde uyarmaya devam eden uçuş görevlisinin bu ısrarı, yolcular tarafından da tepkiyle karşılandı.

Çocuğunun yemek yemesi ve nefes alması gerektiğini söyleyen kadına itiraz eden görevli, 2 yaş ve üzerinde olan hiç kimsenin bu kurala karşı gelemeyeceğini söyleyerek 4 kişilik aileyi uçaktan attı.

Olayın ardından hava yolu şirketi ile anlaşmaya varan aile, uçağa geri döndü. Aileyi uyaran uçuş görevlisi, uçuşa katılmazken konuya ilişkin açıklama yapan hava yolu şirketi, aileye yapılan itirazın haklı olduğunu savundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uçaktan atıldılar…ABD’de 2 yaşındaki bebeğe maske şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA