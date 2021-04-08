ABD’de korku dolu anlar! Dev timsahın çıktığı yer şoke etti

ABD'nin Florida'da eyaletinde bir apartmanın otoparkında yakalanan dev timsah apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

TEKRAR DOĞAYA SALINDI

Tampa kentindeki bir apartmanın otoparkında yakalanan 3 metrelik timsahın yakanlanması için olay yerine Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileriyle ile polis, çağrıldı. Ekipler timsahın ağzını bağlayarak kontrol altına alındı.