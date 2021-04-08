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Giriş Tarihi: 8.4.2021 12:11

’de korku dolu anlar! Dev timsahın çıktığı yer şoke etti

DHA
ABD’de korku dolu anlar! Dev timsahın çıktığı yer şoke etti

’nin eyaletinde bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida'da eyaletinde bir apartmanın otoparkında yakalanan dev timsah apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

TEKRAR DOĞAYA SALINDI

Tampa kentindeki bir apartmanın otoparkında yakalanan 3 metrelik timsahın yakanlanması için olay yerine Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileriyle ile polis, çağrıldı. Ekipler timsahın ağzını bağlayarak kontrol altına alındı.

Dev timsah polis ve Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri eşliğinde kamyonete yüklendi. O anlar polislerin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'de otoparkta 3 metrelik timsahın yakalanma anı kamerada!

Yetkililer, timsahların çiftleşme dönemine dikkat çekerek, olası tehlikelere karşı bir dizi uyarı yayınladı.

Timsahların çiftleşme döneminde hırçın olabileceğine dikkat çeken yetkililer, evcil hayvan sahiplerine hayvanların su kenarlarından uzak tutulması konusunda uyardı. Dev timsahın vahşi doğaya salındığı ifade edildi.

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ABD’de korku dolu anlar! Dev timsahın çıktığı yer şoke etti
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