Almanya’dan Rus aşısı hamlesi! Sputnik V için harekete geçti

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya ile "Sputnik V" aşısının tedarik edilmesi konusunda görüşmeler yapacağını belirtti.

Spahn, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesindeki WDR5 radyosunun "Morgenecho" programında yaptığı açıklamada, "Sputnik V" aşısının tedariki için öncelikli konunun Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanması olduğunu ifade etti.

RUSYA'DAN VERİLER BEKLENİYOR

Bunun için Rusya'nın veriler sağlaması gerektiğini söyleyen Spahn, veriler gelmediği sürece aşının onay almayacağını kaydetti.

Spahn, AB Komisyonunun dün, "Sputnik V" konusunda diğer üreticilerle olduğu gibi sözleşmeler yapmayacağını açıkladığına işaret ederek "Bunun üzerine AB sağlık bakanları toplantısında, Almanya olarak Rusya ile de her şeyden önce (aşının) hangi miktarların ne zaman gelebileceğine ilişkin ikili görüşmeler yapacağımızı söyledim." dedi.