Büyükelçi Aksoy, güven mektubunu Vucic’e sundu

Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, güven mektubunu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e sunarak görevine başladı. Büyükelçi Aksoy'un güven mektubunu teslim etmesinin ardından konuşan Vucic, Sırbistan ve Türkiye arasında yüksek seviyede devam eden ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükelçi Aksoy da göreve başlamasından kısa bir süre sonra güven mektubunu sunma imkanı bulduğu için Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.