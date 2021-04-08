Çavuşoğlu D-8 Zirvesi’nin açılışını yaptı

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dönem Başkanlığında Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı. Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, zirvenin sağlık, ekonomi ve ticaret gibi herkesin sorunlar yaşadığı alanlarda hayırlara vesile olmasını diledi. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk. IMF, Dünya Bankası ve G20'de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini destekledik" dedi. D-8'in sahip olduğu büyük ekonomik potansiyeli açığa çıkarabilmenin kendilerinin gayretine bağlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Zirve'de kabul edilecek 10 Yıllık Yol Haritası ve Dakka Bildirgesi belgelerinin bu bağlamda teşkilata yeni bir ivme kazandıracağına dikkati çekti.