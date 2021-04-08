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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:28

polisin gücünü artırmaya ‘evet’ dedi

AA
Fransız Senatosu polisin gücünü artırmaya ‘evet’ dedi

’da gündeme geldiği andan bu yana şiddetli tepki çeken, güvenlik güçlerinin müdahale yetkisini genişleten yasa tasarısı, tarafından onaylandı. 98 'Hayır' oyuna karşı 241 'Evet' oyuyla Senato’dan geçen yasa tasarısı, şimdi de gündemine sunulacak.

Fransız Senatosu, ülke genelinde protestolara neden olan genel güvenlik yasa tasarısını kabul etti. Senatoda ele alınan ve bazı maddeleri yeniden yazılan tasarı, 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyuyla onaylandı.

SON KARARI MECLİS VERECEK

Tasarının yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içerin tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilirken, gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

YOĞUN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Genel güvenlik yasa tasarısı polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu.

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Fransız Senatosu polisin gücünü artırmaya ‘evet’ dedi
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