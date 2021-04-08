Fransız Senatosu polisin gücünü artırmaya ‘evet’ dedi

Fransız Senatosu, ülke genelinde protestolara neden olan genel güvenlik yasa tasarısını kabul etti. Senatoda ele alınan ve bazı maddeleri yeniden yazılan tasarı, 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyuyla onaylandı.

SON KARARI MECLİS VERECEK

Tasarının yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.