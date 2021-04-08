İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, günlük vaka ve can kaybından düşüş devam ediyor.

3 BİN 30 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 370 bin 321'e yükseldiği belirtildi.