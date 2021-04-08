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Giriş Tarihi: 8.4.2021 19:21

'de son 24 saatte 3 bin 30 yeni vaka tespit edildi

İHA
İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 yeni vaka tespit edildi

'de koronavirüse bağlı vaka sayısı ve can kaybında düşüş eğilimi devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 30 yeni vaka tespti edildi, 53 kişi hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, günlük vaka ve can kaybından düşüş devam ediyor.

3 BİN 30 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 370 bin 321'e yükseldiği belirtildi.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saat içinde 53 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 980'e yükseldi.

YAKLAŞIK 32 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İngiltere'de toplam 31 milyon 807 bin 124 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 6 milyon 91 bin 905'ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı.

Öte yandan 12 Nisan'dan itibaren İngiltere genelinde perakende dükkanlarının, spor salonlarının, kuaförlerin açılması, bar ve restoranların açık havada yeniden hizmet vermesi planlanıyor.

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İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 yeni vaka tespit edildi
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