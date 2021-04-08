LinkedIn hacklendi! 500 milyon kişinin bilgisi çalındı! 2 milyon veri de ispat için yayınlandı...

ÇALINAN BİLGİLERLE NELER YAPILABİLİR?

Bu bilgiler dolandırıcılar için oldukça değerli. Bu tarz hassas bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçmesi pek iyi sonuçlara yol açmıyor. E-posta adresinize dolandırıcılık mailleri gelebilir. Yani kimlik avı yöntemleri daha ikna edici olabilir. Bununla birlikte sosyal mühendislik de işin içine giriyor.

Şu an için Linkedin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.