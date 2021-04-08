Pakistan Başbakanı İmran Han’a tecavüz tepkisi

Han'ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Han, 5 Nisan'da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kadınların cezbediciliklerini engellemek için örtünmelerini tavsiye etmişti. Müstehcenliğin, her toplumda tecavüz vakalarını artırdığını belirten Han, bunun ise Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin üretimi olduğunu kaydetmişti.