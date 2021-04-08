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Haberler Dünya Haberleri Pakistan Başbakanı İmran Han’a tecavüz tepkisi
Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:55

Başbakanı ’a tecavüz tepkisi

AA
Pakistan Başbakanı İmran Han’a tecavüz tepkisi

Başbakanı ’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalr, ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yaptığı açıklamalarda kadınların giyim tarzlarını eleştiren ve dünya genelinde artan tecavüz vakalarından kadınların giyim tarzını sorumlu tutan Han’a, Pakistanlı sivil toplum örgütleri büyük tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın "tecavüz vakalarının müstehcenlik sonucu arttığına" yönelik ifadeleri tartışmalara neden oldu. Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Han'ın eski eşi Jemima Goldsmith, ülkedeki kadın dernekleri ve çeşitli insan hakları örgütleri, Başbakan'ın ifadelerine tepki gösterdi.

BAŞBAKANLIK OFİSİ "YANLIŞ ANLAŞILMA" DEDİ

Bağımsız sivil toplum örgütü Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Han'ın tecavüz vakalarını müstehcenlikle ilişkilendirmesi ve örtünmenin bu sorunu engelleyeceğine dair açıklamalarından "dehşete" kapıldıkları belirtildi. Açıklamada, Han'ın ifadelerinin "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Kadınların Eylem Forumundan yapılan açıklamada da Han'ın ifadelerinin "katı ve yaralayıcı" olduğu belirtilerek Han'ın mağdurları suçlamaktan vazgeçmesi ve özür dilemesi istendi.

Han'ın eski eşi Jemima Goldsmith de sorumluluğun erkeklere düştüğünü belirterek Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi 30. ayetinden şu kısmı paylaştı: "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar." Han'ın ifadelerinin yanlış çevirinden kaynaklandığını umduğunu vurgulayan Goldsmith, "Tanıdığım İmran, 'Kadının değil erkeğin gözüne peçe koyun.' derdi." ifadelerine yer verdi.

"MÜSTEHCENLİK TECAVÜZÜ ARTIRIYOR"

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Han'ın ülkedeki tecavüz vakalarının artmasına ilişkin ifadelerinin çarptırıldığı belirtildi. Açıklamada, Han'ın konuşmasından bir bölümün bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığı ve bunun yanlış algıya yol açtığı kaydedildi.

Han'ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Han, 5 Nisan'da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kadınların cezbediciliklerini engellemek için örtünmelerini tavsiye etmişti. Müstehcenliğin, her toplumda tecavüz vakalarını artırdığını belirten Han, bunun ise Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin üretimi olduğunu kaydetmişti.

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Pakistan Başbakanı İmran Han’a tecavüz tepkisi
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