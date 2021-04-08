Pentagon’dan flaş Irak açıklaması: Kararımız kesin değil

İki tarafın da ABD'nin ülkedeki varlığının önemi konusunda mutabık olduğunu ileri süren Kirby, "Açıklamada gördüğünüz de aslında Irak ile ortaklığımızın, DEAŞ'a karşı devam eden görevin önemine ve nihayetinde uygun bir çekilme için uygun zamanlamayı konuşmak isteyeceğimize dair bir vurgudur." ifadesini kullandı.

ABD'nin çekilme niyetinin yeni olmadığına ancak açıklamadaki yeni noktanın çekilme konusundaki "teknik görüşmelerin yapılması" olduğuna dikkati çeken Kirby, "Şu anda bazı askerlerin ne zaman çekileceğine dair herhangi bir mutabakat yok." dedi.