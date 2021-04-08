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Giriş Tarihi: 8.4.2021 19:05

Putin ile Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü

AA
Putin ile Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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Putin ile Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü
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