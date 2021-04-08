Rusya’dan ABD’ye gözdağı! ‘Kimse bizi tehdit edemez’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

"KUZEY AKIM 2'Yİ BİTİRMEYE KARARLIYIZ"

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi" atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır." dedi.