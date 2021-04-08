Son dakika: ABD bu olayı konuşuyor! Ünlü NFL oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Son dakika haberleri... ABD, Güney California eyaletinde meydana gelen olayı konuşuyor. Eski Amerikan Futbol Ligi oyuncusu Phillips Adams, doktoru Robert Lesslie ile 4 kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla intihar etti. İşte ABD'nin konuştuğu kan donduran haberinin detayları...