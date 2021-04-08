Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'protokol' tartışmalarına son nokta: Çok haksız ithamlar

"BÖLGEDE BARIŞ HAKİM OLUR"

Irak'ın istikrarı, Yemen'de devam eden savaş, Suriye'de 10 yılı aşan dram, Libya'da barış için önemli bir fırsat var, bu konuları ele alıp değerlendirdik. Bölgesel konularda görüş birliği içinde olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Karabağ'daki ateşkes hakkında da bilgilendirmede bulundum, ateşkesin öneminden bahsettim, Ermenistan da bu fırsatı değerlendirirse bölgede barış hakim olur.

"KUVEYT ARABULUCULUKTA DÜNYADA BİR MARKA"

Kuveyt bugün arabulucukta dünyada bir marka. Körfez krizi döneminde, Kuveyt'in yaptığı çaba ve başarı öyle kolay olmadı. Bu süreçte tarafsızlığını hiç kaybetmeden, kararlılığını sürdürdü. Bu zorluklara rağmen çabalarını sürdürdü, sonuç ortada. Temennimiz bunun kalıcı hale gelmesi...