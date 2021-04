Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'protokol' tartışmalarına son nokta: Çok haksız ithamlar

PROTOKOL TARTIŞMALARINA YANIT: ÇOK HAKSIZ İTHAMLAR VAR

Türkiye-AB ilişkileri daha pozitif ilerliyor. Benim de Brüksel'e birkaç ziyaretim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Michel ve van der Leyen'e daveti olmuştu, her iki taraf da bu görüşmede görüşlerini, beklentilerini söyledi. Biz de AB'den somut beklentilerimizi dile getirdik. Protokol konusunda Türkiye'ye yönelik çok ağır ithamlar da var, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor, her düzeyde ziyaretler de yapıyoruz. Görüşmelerde uygulanan protokol hem uluslararası kurallara uygun hem Türk misafirperverliğine uygun yapılmıştır ve bu her ziyarette uygulanır. Bu görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmış, telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Bu kadar ağır ithamlar olmasaydı, bunu açıklamayacaktık.