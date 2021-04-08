Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'protokol' tartışmalarına son nokta: Çok haksız ithamlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'na katıldı.
Çavuşoğlu, Külliye'de Başkan Erdoğan ile AB heyeti arasında gerçekleşen kritik zirve sonrası ortaya atılan protokol tartışmasına yönelik soruya da yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Michel ve van der Leyen'e daveti olmuştu, her iki taraf da bu görüşmede görüşlerini, beklentilerini söyledi. Biz de AB'den somut beklentilerimizi dile getirdik. Protokol konusunda Türkiye'ye yönelik çok ağır ithamlar da var, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor, her düzeyde ziyaretler de yapıyoruz." dedi.
"5 YILLIK PLAN ÇERÇEVESİNDE YENİ PLANLARI BELİRLEMELİYİZ"
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Ekonomik işbirliğimize, ticaretimize önem veriyoruz. Pandemi sebebiyle ekonomik iş hacmi biraz azaldı, şimdi 5 yıllık plan çerçevesi içinde yeni planları belirlememiz gerekiyor. Türk firmaların Kuveyt'te üstlendikleri görev, 8.5 milyar doları aştı.
"TALEPLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"
Eğitim, sağlık alanında da işbirliğimizi güçlendirme kararını bugün aldık. Üniversitelerimizin diplomalarının Kuveyt'te tanınması, oradan öğrencilerin öğrenim için buraya gelebilmesi gibi konularda adımlar atmamız gerektiğini konuştuk.
Türkiye olarak savunma sanayiinde çok önemli gelişmelere imza attık, dünyanın pek çok yerinden talep geliyor, bu talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz.
"BÖLGEDE BARIŞ HAKİM OLUR"
Irak'ın istikrarı, Yemen'de devam eden savaş, Suriye'de 10 yılı aşan dram, Libya'da barış için önemli bir fırsat var, bu konuları ele alıp değerlendirdik. Bölgesel konularda görüş birliği içinde olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Karabağ'daki ateşkes hakkında da bilgilendirmede bulundum, ateşkesin öneminden bahsettim, Ermenistan da bu fırsatı değerlendirirse bölgede barış hakim olur.
"KUVEYT ARABULUCULUKTA DÜNYADA BİR MARKA"
Kuveyt bugün arabulucukta dünyada bir marka. Körfez krizi döneminde, Kuveyt'in yaptığı çaba ve başarı öyle kolay olmadı. Bu süreçte tarafsızlığını hiç kaybetmeden, kararlılığını sürdürdü. Bu zorluklara rağmen çabalarını sürdürdü, sonuç ortada. Temennimiz bunun kalıcı hale gelmesi...
PROTOKOL TARTIŞMALARINA YANIT: ÇOK HAKSIZ İTHAMLAR VAR
Türkiye-AB ilişkileri daha pozitif ilerliyor. Benim de Brüksel'e birkaç ziyaretim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Michel ve van der Leyen'e daveti olmuştu, her iki taraf da bu görüşmede görüşlerini, beklentilerini söyledi. Biz de AB'den somut beklentilerimizi dile getirdik. Protokol konusunda Türkiye'ye yönelik çok ağır ithamlar da var, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor, her düzeyde ziyaretler de yapıyoruz. Görüşmelerde uygulanan protokol hem uluslararası kurallara uygun hem Türk misafirperverliğine uygun yapılmıştır ve bu her ziyarette uygulanır. Bu görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmış, telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Bu kadar ağır ithamlar olmasaydı, bunu açıklamayacaktık.