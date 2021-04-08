SON DAKİKA | Facebook ve Instagram çöktü! Whatsapp Web, Facebook ve Instagram neden açmıyor ve akış yenilemedi hatası veriyor?

Son dakika haberleri... Dünya genelinde ve Türkiye'de Facebook, Instagram ve Whatsapp Web'e erişim sorunu yaşanıyor. Her üç uygulamaya da girmeye çalışanlar eş zamanlı olarak hata ile karşılaşıyorlar. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar, "Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz" ifadesini görüyor. Buna ek olarak, Whatsapp Web ve Instagram'da da erişim sorunu yaşanıyor.