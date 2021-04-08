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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Facebook ve Instagram çöktü! Whatsapp Web, Facebook ve Instagram neden açmıyor ve akış yenilemedi hatası veriyor?
Giriş Tarihi: 9.4.2021 00:50 Son Güncelleme: 9.4.2021 00:51

| ve çöktü! Whatsapp Web, Facebook ve Instagram neden açmıyor ve akış yenilemedi hatası veriyor?

SON DAKİKA | Facebook ve Instagram çöktü! Whatsapp Web, Facebook ve Instagram neden açmıyor ve akış yenilemedi hatası veriyor?

Edinilen bilgisine göre, popüler sosyal medya araçları WhatsApp, ve çöktü. Kullanıcılar, Instagram, Facebook ve Whatsapp Web'e giriş yaparken erişim sorunu ile karşılaşıyorlar. Şirket yetkililerinden henüz açıklama gelmezken Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Facebook, WhatsApp Web ve Instagram çöktü sorunu, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Son dakika haberleri... Dünya genelinde ve Türkiye'de Facebook, Instagram ve Whatsapp Web'e erişim sorunu yaşanıyor. Her üç uygulamaya da girmeye çalışanlar eş zamanlı olarak hata ile karşılaşıyorlar. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar, "Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz" ifadesini görüyor. Buna ek olarak, Whatsapp Web ve Instagram'da da erişim sorunu yaşanıyor.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!

Şirket yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

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SON DAKİKA | Facebook ve Instagram çöktü! Whatsapp Web, Facebook ve Instagram neden açmıyor ve akış yenilemedi hatası veriyor?
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