Sürü bağışıklığı için umut verici

İsrail basınında yer alan bir habere göre ülkede gerçekleştirilen bir araştırmada tam da doktorların umut ettiği bir sonuç çıktı. The Times of Israel gazetesindeki habere göre Kovid-19 aşısı sadece uygulananları korumuyor, çapraz koruma ile geri kalanlarda da etkili oluyor. İsrailli araştırmacıların ortak yürüttüğü çalışma sürü bağışıklığı noktasında da umut verici verileri ortaya koydu. Araştırmacılar çalışmalarını çocuklar yani henüz aşı olmayanlar üzerinde yürüttü. Çıkan sonuçlara göre aşı olan topluluk içindeki çocukların pozitif olması düşük oluyor. Araştırmayı yürüten Technion- Israel Institute of Technology ve Maccabi Healthcare Services ekibi internette yayınlanan araştırma sonuçlarında "Kovid-19 aşısı sadece olanları değil, çevresindekileri de koruyor. Kitlesel aşılama, aynı zamanda aşılanmayanlar arasındaki bulaş riskini de düşürüyor" notunu düştü. İsrail, Kovid-19 aşı uygulamasında işgal altındaki Filistin topraklarını yok saymakla eleştirilen ancak kendi topraklarında ise ülke genelinde aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100'ünü aşılayan ilk ülke olmuştu.