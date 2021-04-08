Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki

Dışışleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz" ifadeleri yer aldı.