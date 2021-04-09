Alman ordusunda Türk SİHA’ları şoku

Küresel savaş stratejilerini kökten değiştiren Türk SİHA'larının başarısı konuşulmaya devam ederken Batılı bazı ülkelerin SİHA'lara karşı savunmasız kalan hava savunma sistemlerini güçlendirme arayışına girdiği ortaya çıktı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung ((FAZ), Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) elde ettiği başarıların Alman ordusunda şoka neden olduğunu yazdı. FAZ'daki makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi.Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulanan makalede, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi. Makalede, "Şimdi, SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyaç var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu" ifadeleri kullanıldı.