Almanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar gerçeği yansıtmıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Almanya'da günlük vaka sayısının 25 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Spahn, Açık söylemek gerekirse bu (sayı) çok fazla. Her gün çok fazla insana virüs bulaşıyor. Birkaç günde çok fazla kişi hastaneye gitmek zorunda kalacak. Yakında çok fazla kişi de yaşam mücadelesi verecek. Böyle devam ederse, bu sağlık sistemimiz için çok fazla olacak" dedi.
"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI ÇOK HIZLI ARTIYOR"
Tatil döneminde insanların çok fazla doktora gitmediğini ve test yaptırmadığının altını çizen Spahn, mevcut enfeksiyon sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Hastanelerimizde gerçek durumun ne olduğu belli oluyor. Yoğun bakımdaki COVID-19 hasta sayısı çok hızlı artıyor" ifadelerine yer verdi.
"DOKTORLAR VE SAĞLIK PERSONELLERİ ALARM VERİYOR"
Ülkede yoğun bakımda yatan koronavirüslü hasta sayısının yeninde 4 bin 500'e yaklaştığını söyleyen Spahn, "Doktorlar ve sağlık personeli haklı olarak alarm veriyor. (Önlem almada) Hastanelerin kapasitesinin sonuna gelmesini beklemememiz lazım" şeklinde konuştu.
TEDBİRLER ALINMASI İSTENDİ
Spahn, bu nedenle salgındaki üçüncü dalganın kırılması gerektiğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede temasların azaltılması gibi tedbirlerin alınmasını istedi. RKI'nın ikinci doz COVID-19 aşısı uygulanan kişilerin virüsü bulaştırma riskinin negatif test sonucuna sahip olanlara göre daha düşük olduğu sonucuna vardığını aktaran Spahn, tamamen aşılananların, ikinci doz aşı uygulandıktan 2 hafta sonra semptomlar göstermedikleri durumda gelecekte negatif test sonucuna sahip olanlar gibi muamele göreceğini söyledi.
SEYAHAT YÖNETMELİĞİ NİSANDA DEĞİŞTİRİLECEK
Spahn, bunun "seyahatlerde, tamamen aşı olanlar için test olma zorunluğunun devre dışı kalması" anlamına geldiğini ifade ederek, bu yöndeki yönetmeliğin nisanda değiştirileceğini vurguladı. Aşılama kampanyasının iyi ilerlediğini, muayenehanelerde de aşı yapılmaya başlandığını vurgulayan Spahn, halkın yaklaşık yüzde 15'ine ilk doz, yüzde 6'sına da ikinci doz aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.
AŞILAMANIN ETKİSİNİ GÖSTERMESİ ZAMAN ALACAK
RKI Başkanı Lothar Wieler de salgında, virüsün mutasyona uğrayan B117 türünden kaynaklanan üçüncü dalganın içinde bulunulduğunu belirterek, aşı olanların sayısının arttığını ancak aşılanmanın etkisini göstermesinin zaman alacağını kaydetti.
MERKEL'İN YAPACAĞI TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
12 Nisan Pazartesi salgındaki durumu ele almak amacıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edildi.
DÜZENLEME YAPILACAK
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, gelecek hafta Merkel ile eyalet başbakanlarının yer alacağı toplantının yapılmayacağı, bunun yerine salgınla mücadelede Enfeksiyon Koruma Yasası'nda, haftalık 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100'ün üzerine çıkması durumunda alınacak önlemlere ilişkin bir düzenleme yapılacağı bilgisini verdi. Alman basınında, "Eyalet başbakanları arasında salgınla mücadelede farklı düşüncelere sahip olmaları nedeniyle toplantının iptal edildiği" ileri sürüldü.