Almanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar gerçeği yansıtmıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Almanya'da günlük vaka sayısının 25 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Spahn, Açık söylemek gerekirse bu (sayı) çok fazla. Her gün çok fazla insana virüs bulaşıyor. Birkaç günde çok fazla kişi hastaneye gitmek zorunda kalacak. Yakında çok fazla kişi de yaşam mücadelesi verecek. Böyle devam ederse, bu sağlık sistemimiz için çok fazla olacak" dedi.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Tatil döneminde insanların çok fazla doktora gitmediğini ve test yaptırmadığının altını çizen Spahn, mevcut enfeksiyon sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Hastanelerimizde gerçek durumun ne olduğu belli oluyor. Yoğun bakımdaki COVID-19 hasta sayısı çok hızlı artıyor" ifadelerine yer verdi.

"DOKTORLAR VE SAĞLIK PERSONELLERİ ALARM VERİYOR"

Ülkede yoğun bakımda yatan koronavirüslü hasta sayısının yeninde 4 bin 500'e yaklaştığını söyleyen Spahn, "Doktorlar ve sağlık personeli haklı olarak alarm veriyor. (Önlem almada) Hastanelerin kapasitesinin sonuna gelmesini beklemememiz lazım" şeklinde konuştu.