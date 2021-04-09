Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel son noktayı koydu! “Türkiye protokolü uyguladı”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eski Başkanı Jean-Claude Juncker, halefi Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili değerlendirmesinde, Konsey Başkanı'nın AB protokolünde birinci sırada bulunduğunu söyledi.
Von der Leyen'den önce AB Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Juncker, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine Avrupa basınında çıkan eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.
"KONSEY BAŞKANI BİRİNCİ SIRADA"
Kendisinin de görevi sırasında benzer protokol durumları yaşadığını belirten Juncker, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, geçmişte AB Konseyi başkanları ile yaptığı seyahatlerde "protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada olduğunu" söyledi.
Dönemin AB Konseyi başkanları Donald Tusk veya Herman Van Rompuy ile seyahatlerinde protokol düzenine her zaman uyduğunu kaydeden Juncker, "Normalde Konsey Başkanına ayrılan sandalyenin yanında benim de bir sandalyem olurdu. Ancak bazen benim de koltukta oturduğum oldu." dedi.
Juncker, yine de von der Leyen'e uygulanan protokolün farklı olması gerektiğini dile getirerek, "Bence von der Leyen'in Michel ile aynı seviyede oturtulması iyi olurdu ama protokol açısından Konsey Başkanı birinci sırada gelir." diye konuştu.
CHARLES MICHEL İDDİALARI YALANLADI
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da gerçekleşen görüşmede görüşmelerinde kendisinin Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine eleştirilmişti.
Eleştiriler üzerine "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yapan Michel, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirmişti.
Olay sonrasında katıldığı Les News 24 kanalında yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Michel, yapılmaya çalışılan karalama kampanyalarına da son noktayı koydu.
Michel, programda "Türkiye, bütün ziyaretimiz sırasında gereken önemi her alanda gösterdi. Bunu asla inkar edemem. Benim protokol yetkililerim ve Türk yetkililer, bir araya gelerek gereken düzenlemeleri belirlediler. Ancak basına yansıyan karelerden dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.
"Öndegelim listesine yönelik olarak üçüncü ülkelerde AB Konseyi Başkanı, devlet başkanı olarak kabul ediliyor, AB Komisyonu başkanı hükümet başkanı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla protokol sıralamasında her şey kurallara uygundu. Görüntüler hoş değildi ancak iddiaların aksine, Türkiye'den kaynaklı kasti küçük düşürücü hiçbir eylem yoktu." açıklamasında bulunan Michel, algı operasyonlarını da bu ifadeleriyle çürüttü.
"TÜRKLERİN SORUMLULUĞU YOK"
Avrupa basınında da Ankara'daki protokol olayıyla ilgili haberler çıktı. Fransa'nın Liberation gazetesinin haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı ile bir toplantı sırasında kenarda bir koltuğa getirilen AB Komisyonu Başkanı, çok rahatsız oldu. Aslında birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kadın düşmanı olarak gösterilen sahne Avrupa protokolüne titizlikle saygı gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Haberde, "Her zamanki gibi görsellere güvenmemek gerekiyor. Gerçekte Avrupa Birliği'nin protokolünün uygulandığı bu koreografide Türklerin hiçbir suçu veya sorumluluğu yok." vurgusu yapıldı.
"AB PROTOKOLÜ UYGULANDI"
Fransa'nın daha önce İsrail, BM ve ABD'de büyükelçiliğini yapmış olan diplomat Gerard Araud da Twitter hesabından yaptığı birçok paylaşımda, yaşanan olayda Türkiye'nin sorumluluğu bulunmadığını belirterek "Türkiye AB'nin protokolünü uygulamıştır." ifadesini kullandı.
Sorunun bu protokolden kaynaklandığını vurgulayan Araud, bazı gazetecilerin Türkiye'yi eleştiren paylaşımlarına yanıt vererek "Bir gazeteci bir kez daha bir dosya hakkında araştırma yapmadan karar veriyor. Sorumluluk AB'nin protokolünde, Türkiye'de değil." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Büyükelçi Araud, başka bir Fransız gazetecinin paylaşımına tepki göstererek, "Emin olun, Türkiye'nin hiçbir sorumluluğu yok. Türkiye, AB protokolünü uyguladı." mesajını paylaştı.
"SUÇLAMALAR ALAKASIZ"
İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik cinsiyetçiliğe varan suçlamaları alakasız bulduğunu söyledi. Marsili, Adnkronos ajansına yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve böyle bir durumun hiç yaşanmadığına dikkati çekti.
Marsili, kendisinin de büyükelçilik döneminde sıkça resmi ziyaretlerin hazırlığını yaptığını anımsatarak "Bu tür ziyaretlerde ne olacağı adım adım bellidir. Michel ve von der Leyen eğer aynı seviyedeyse bunu belirtmek ve eşit muamele talep etmek yeterdi. İki tarafın protokol heyetlerinin önceden konuşup aralarında anlaşmaları gerekiyor. Neden önceden aralarında bir anlaşma olmadığını anlamıyorum. Büyükelçilik, söz konusu düzeni eğer uygun bulmuyorsa bunu söylemesi yeterdi. Genelde bu durumda karşı taraf da zaten buna uyar." ifadelerini kullandı.