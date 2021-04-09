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Giriş Tarihi: 9.4.2021 23:15 Son Güncelleme: 9.4.2021 23:18

: , 'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde

AA
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde

Sözcüsü Jen Psaki, 'da devam eden krizle ilgili olarak "'nın agresif tavırlarını" yakından takip ettiklerini ve bölgedeki müttefiklerle yakın görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Ukrayna'da devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Donbas bölgesindeki gerginliği anlık olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Psaki, başta Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililerin son bir haftada Ukraynalı mevkidaşları ile görüşmelerinde bu ülkeye olan desteklerini vurguladıklarını belirtti.

"MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇOK YAKIN GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Psaki, "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ne yapacaksınız?" şeklindeki bir soruya, "Bunun görünür ve görünmez sonuçları olacaktır, bunun altını çizeyim. Bölgedeki müttefiklerle çok yakın koordinasyon ve görüşme halindeyiz." dedi.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN DETAYLARINA GİRMEDİ

Bölgedeki askeri hareketlilik konusunda istihbarat paylaşımı gibi konularda da müttefik ülkelerle iş birliği yaptıklarını söyleyen Psaki, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydetti. Psaki, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Ukrayna'ya destek amacıyla Karadeniz'e gidişine ilişkin bir soruyu ise Pentagon'a yönlendirdi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde
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