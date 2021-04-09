Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Ukrayna'da devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Donbas bölgesindeki gerginliği anlık olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Psaki, başta Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililerin son bir haftada Ukraynalı mevkidaşları ile görüşmelerinde bu ülkeye olan desteklerini vurguladıklarını belirtti.