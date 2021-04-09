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Giriş Tarihi: 9.4.2021 08:58 Son Güncelleme: 9.4.2021 08:59

Bilim insanları İngiliz varyantını araştırdı: Bulaşıcılık oranı belli oldu

AA
Bilim insanları İngiliz varyantını araştırdı: Bulaşıcılık oranı belli oldu

Koronavirüsün daha bulaşıcı türü olarak bilinen İngiliz varyantı ile ilgili 'da yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre 'de tespit edilen varyant ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı...

Japonya'nın Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

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Bilim insanları İngiliz varyantını araştırdı: Bulaşıcılık oranı belli oldu
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