Donbass'taki Rusya-Ukrayna krizi savaşa mı dönüşecek? İsmail Hakkı Pekin'den flaş açıklamalar

'JOE BIDEN İLE BİRLİKTE ABD TEKRAR DÜNYANIN JANDARMALIĞINA SOYUNDU'

İsmail Hakkı Pekin, "Hem Kırım'ın ilhak edilmesi arkasından Donbass bölgesi konusu tekrar gündeme geldi. Donbass bölgesinde Rusya oradaki milisleri, Rusça konuşan, kendi yetiştirdiği kişileri o bölgede bir özerklik vermek suretiyle ayrı bir cumhuriyet olarak Ukrayna'dan ayırmaya çalışıyor. Peki şimdi niye böyle oldu birden... Joe Biden'ın ABD Başkanı olması ile birlikte, ABD'nin tekrar dünyanın jandarmalığına soyunduğu, NATO'yu tekrar canlandırdığı biz tekrar müttefiklerimiz ile bu işi yapacağız diyerek, Rusya'yı da birinci olarak askeri tehdit olarak öne koydu. Çin de var tabi ama Çin daha çok rakip gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunu kaşıdılar. Bunlar; Rusya'nın bölgede Ukrayna'yı destekleyen NATO'ya, onun arkasındaki ABD'ye bir cevabı." ifadelerini kullandı.