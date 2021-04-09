Donbass'taki Rusya-Ukrayna krizi savaşa mı dönüşecek? İsmail Hakkı Pekin'den flaş açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna sınıra yakın bölgelerdeki tatbikatları ve asker yoğunluğunu artırması ile tetiklenen Donbass krizi her geçen dakika artmaya devam ediyor. Ukrayna, NATO, ABD ve Rusya arasında çok sert açıklama ve hamlelerin yankısı bölgede büyük bir savaş yaşanma ihtimalini beraberinde getiriyor.
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunarak son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İsmail Hakkı Pekin, "Rusya-Ukrayna krizinin perde arkasında aslında epeyden beri, 2014'ten beri devam eden Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya dahil edilmesi ve müteakiben Ukrayna ve Gürcistan'ın da NATO'ya dahil edilmek istenmesi dolayısıyla bir şekilde Rusya'nın çevrelenmesi var." dedi.
'JOE BIDEN İLE BİRLİKTE ABD TEKRAR DÜNYANIN JANDARMALIĞINA SOYUNDU'
İsmail Hakkı Pekin, "Hem Kırım'ın ilhak edilmesi arkasından Donbass bölgesi konusu tekrar gündeme geldi. Donbass bölgesinde Rusya oradaki milisleri, Rusça konuşan, kendi yetiştirdiği kişileri o bölgede bir özerklik vermek suretiyle ayrı bir cumhuriyet olarak Ukrayna'dan ayırmaya çalışıyor. Peki şimdi niye böyle oldu birden... Joe Biden'ın ABD Başkanı olması ile birlikte, ABD'nin tekrar dünyanın jandarmalığına soyunduğu, NATO'yu tekrar canlandırdığı biz tekrar müttefiklerimiz ile bu işi yapacağız diyerek, Rusya'yı da birinci olarak askeri tehdit olarak öne koydu. Çin de var tabi ama Çin daha çok rakip gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunu kaşıdılar. Bunlar; Rusya'nın bölgede Ukrayna'yı destekleyen NATO'ya, onun arkasındaki ABD'ye bir cevabı." ifadelerini kullandı.
"RUSYA KENDİSİNİ BİR BEKAA SORUNU İÇİNDE GÖRÜYOR"
İsmail Hakkı Pekin bölgedeki ABD ve NATO tatbikatlarına dikkat çekerek "Defender Euro 2021 tatbikatı ile birlikte Ukrayna'ya nasıl destek verilir, Rusya'nın bir taarruzuna karşı bu bölgede ne yapılır şeklinde bir planlama yapılıyor. O tatbikat ile birlikte iyice iki ülke arasında ABD-Rusya arasında tabi Rusya-Ukrayna arasında gerilim yükselmeye başladı. Yani eğer; NATO Ukrayna ve Gürcistan'ı içine alırsa, özellikle Ukrayna'yı içine alırsa, Donbass bölgesini de kaybederse Rusya dolayısıyla kendisini Moskova dahil olmak üzere bir bekaa sorunu içinde görüyor. NATO da eğer; Donbass'ı ve diğerlerini kurtarlarmazsa daha sonra Rusya'nın tekrar Doğu Avrupa'ya baskı yapacağını ve ileriye doğru yakın çevre doktrini kapsamında buralara ulaşacağını değerlendiriyor." sözlerini kullandı.
ABD-RUSYA ARASINDA BİR SATRANÇ OYUNU OYNANIYOR
Pekin ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilim ve açıklamalarla ilgili, "Şu anda bir bilek güreşi, tansiyon yüksekliği var. Tabii Ukrayna'nın gücü Rusya'yı durdurmaya yetmiyor. Özellikle onu heveslendiren onun arkasında olan NATO'nun da arkasında olan Amerika Birleşik Devletleri var. ABD ile Rusya arasında bir satranç oyunu oynanıyor. Herkes kendi gücünü belli aralıklarla göstermeye çalışıyor." diye konuştu.
'UKRAYNA İLERİ GİDER VE ÇATIŞMA YAŞANIRSA DONBASS BÖLGESİ ELDEN ÇIKABİLİR'
ABD'nin Karadeniz'deki varlığını artırmaya çalışması hakkında Pekin, "Rusya'ya yönelik bir baskı politikası olarak değerlendiriyorum. Tabii Bu işin sonunda bir savaş çıkar mı? ABD ve Rusya arasında bir savaş çıkacağını sanmıyorum. Ama Ukrayna biraz daha ileri giderse ya da Zelensky ABD'nin gazına gelirse daha evvel Gürcistan'da ve diğer yerlerde olduğu gibi o zaman Rusya'nın oradaki milisleri vasıtası ile Donbass bölgesi elden çıkabilir. Büyük ihtimalle ayrı bir cumhuriyet olarak çıkabilir. Daha sonra Rusya'ya da bağlanabilir. "
İsmail Hakkı Pekin sözlerini şöyle sürdürdü
'DÜNYA YENİ BİR SAVAŞI KALDIRACAK GÜÇTE DEĞİL'
ABD ve Rusya burada karşı karşıya gelmez. Çünkü çok büyük güçler bunlar, ellerinde çok sayıda nükleer silahlar var. Ama şu olabilir Ukrayna Ordusu oradaki milislere harekata başladığında, Rusya'da milislerini desteklemek vasıtasıyla bölgedeki güçlerini kaldırır, gönderir. Ama buna NATO'nun birşey yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü NATO'nun müdahalesi, ABD'nin müdahalesi demek 3. dünya savaşı demek.
Yani bu aşamada kimsenin harbedecek bir durum yok. Herkesin paraya ihtiyacı var, pandemi var. Dünya bir 3. dünya savaşını kaldıracak güçte de değil. Ekonomik olarak da böyle bir güçleri yok dünyanın, ne Rusya'nın ne Amerika'nın var. Rusya'nın da bir savaşı uzun vadeli olarak götürebilecek bir ekonomisi yok. Savaş demek para demek, ekonomi demek. O güç yok şu anda ülkelerde. Dolayısıyla böyle bir şey olacağını sanmıyorum.