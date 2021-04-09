Draghi’nin hadsiz ve çirkin ifadelerini iade ediyoruz

Türkiye,İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine sert tepki gösterdi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, AB başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.İtalyan tarafından, Draghi'nin bu hadsiz ve çirkin ifadelerini derhal geri alması istendi. Draghi'yi kınayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise "Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyetleri arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz" diye konuştu.