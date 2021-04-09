Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 301 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ve can kaybı açıklandı.

301 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 395'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 243 artışla 4 milyon 980 bin 501'e yükseldi. Hastanelerde 5 bin 757'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 326 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar da yükselmeye devam ediyor.

10,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 507 bin 294'e çıktı, bunlardan 3 milyon 601 bin 263'üne ikinci doz aşı uygulandı.