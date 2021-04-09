İngiltere’de anne vahşeti! 20 aylık bebeğini…

Akıllara durgunluk veren bir vahşet olayı, bu kez İngiltere'de yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 2019 yılının Ekim ayında, o dönem 18 yaşında olan Verphy Kudi isimli İngiliz kadın, 20 aylık bebeğini tam 6 gün boyunca evde yalnız bıraktı.

BEBEĞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Brighton kentinde yaşayan kadın, 18. yaş gününü günler boyu süren partilerde kutlamak için evden çıktı. Arkadaş çevresinin yoğun olduğu başkent Londra'ya giden Kudi, 20 aylık bebeği Asiah'ı ise evde yapayalnız bıraktı.